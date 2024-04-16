У россиян серьезные проблемы: в ВСУ оценили продвижение на левом берегу Днепра 16.04.2024, 16:09

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Линия фронта остается достаточно нестабильной.

Силы обороны Украины продолжают работать над расширением плацдарма на левом берегу Херсонщины. Об этом в эфире 24 канала сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Так называемые российские «военкоры» отмечают, что украинским военным удалось продвинуться западнее Крынок на 500 метров, что привело к расширению плацдарма. Гуменюк отметила, что надо быть осторожными с такими заявлениями, поскольку линия фронта очень нестабильна и может меняться на несколько десятков метров вперед или назад в течение одного дня.

«Мы не измеряем метрами. Мы измеряем господствующим положением. Мы измеряем позицию, с которой будет выгодно проводить дальнейшую боевую работу», - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она отметила, что работа над расширением плацдарма продолжается в течение нескольких месяцев и происходит в зависимости от ситуации на передовой. Российские силы продолжают атаковать, но столкнулись с проблемами в комплектации своих групп. Каждая ошибка врага может использоваться в пользу украинских военных.