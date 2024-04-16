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Курс доллара в Беларуси вырос до полугодового максимума

  • 16.04.2024, 16:17
  • 2,224
Курс доллара в Беларуси вырос до полугодового максимума

Одновременно российский рубль оказался на минимуме за почти четыре месяца.

Курс доллара в Беларуси вырос до полугодового максимума. Одновременно российский рубль оказался на минимуме за почти четыре месяца.

Результаты валютных торгов, прошедших на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 апреля, следующие:

USD:  3,2754    (+0,0091 / +0,28%),

EUR:  3,4900    (+0,0090 / +0,26%),

RUB:  3,4846    (-0,0057 / -0,16%),

CNY:  4,5008    (+0,0025 / +0,06%).

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