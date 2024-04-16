Курс доллара в Беларуси вырос до полугодового максимума 16.04.2024, 16:17

2,224

Одновременно российский рубль оказался на минимуме за почти четыре месяца.

Курс доллара в Беларуси вырос до полугодового максимума. Одновременно российский рубль оказался на минимуме за почти четыре месяца.

Результаты валютных торгов, прошедших на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 апреля, следующие:

USD: 3,2754 (+0,0091 / +0,28%),

EUR: 3,4900 (+0,0090 / +0,26%),

RUB: 3,4846 (-0,0057 / -0,16%),

CNY: 4,5008 (+0,0025 / +0,06%).