Похудение и повышение выносливости: кардиолог описал полезную и простую тренировку 1 16.04.2024, 16:45

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Упражнения можно адаптировать к выносливости и скорости любого человека.

Регулярно уделять время физической активности - полезная привычка для сердца. Есть полезная и быстрая высокоинтенсивная интервальная тренировка, которая способствует сжиганию жира и повышению выносливости.

Полезную тренировку описал доктор медицинских наук, кардиолог Рохит Вуппулури, пишет Parade. Медик сказал, что сам проводит такую тренировку на беговой дорожке. По его словам, тренировку можно адаптировать к выносливости и скорости любого человека.

Полезная тренировка на сжигание жира и выносливость - что делает врач:

нужно размяться - на протяжении минут походить или побегать трусцой;

два подхода - на протяжении 90 секунд бежать, потом 30-cекундный бег с максимальной скоростью 80%. На протяжении минуты ходить, чтобы восстановиться;

два повторения - бежать на протяжении 90 с, а потом 30-секундный бег с максимальной скоростью 90%. После этого нужно минуту ходить;

один подход - 90 с пробегите, потом 30-секундный бег с максимальной скоростью. Потом нужно 2 минуты пройтись прогулочным шагом.

По словам доктора, «это быстрая и эффективная тренировка, которую можно выполнять как беговой дорожке, так и на улице». «Это займет всего 30 минут, но приведет к увеличению частоты сердечных сокращений и поддержанию ее повышенного уровня», - добавил он.

Кардиолог отметил, что перед тем, как начать заниматься спортом, чтобы получить пользу для сердца, стоит посоветоваться с врачом.