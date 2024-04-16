Российская ПВО все чаще сбивает свою авиацию в оккупированном Крыму 16.04.2024, 17:03

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Украинские партизаны раскрыли подробности.

Российские оккупанты все чаще начали сбивать собственные воздушные судна над временно оккупированным Крымом. Причиной участившегося «дружественного огня» российской ПВО стало нарастающее напряжение из-за постоянных атак Украины по российским военным объектам на полуострове.

Опасаясь очередной «бавовны», российское командование приказало командирам расчетов средств ПВО реагировать на любые угрозы – несмотря на то, что российская система распознавания «свой – чужой» имеет проблемы. Об этом заявили в военном движении украинцев и крымских татар «Атеш», пишет obozrevatel.com.

«Агенты движения «АТЕШ» сообщают, что среди оккупантов в Крыму нарастает напряжение из-за постоянных ракетных атак и налетов БПЛА, которые угрожают военным объектам. Высшее военное руководство приказало командирам расчетов средств ПВО сбивать угрозы, несмотря на проблемы с системой обнаружения и распознавания целей «свой — чужой». Однако сталкиваясь с постоянными ракетными атаками и налетами БПЛА, командиры расчетов средств ПВО вынуждены проводить целеуказания фактически в ручном режиме. Благодаря этому часто происходят удары по своим же воздушным целям», – отмечено в сообщении.

Так, особенно отличился в этом направлении 12 зенитный ракетный полк 31 дивизии ПВО РФ: за несколько последних недель он сбил два военных воздушных судна российских оккупантов.

28 марта дивизион ЗРПК «Панцирь» этого зенитного ракетного полка отправил в «вечный полет» российский истребитель Су-27.

«Средство ПВО размещалось в районе Инкерманской бухты в Севастополе», – уточнили в «Атеш».

А 10 апреля другой расчет «Панциря», дислоцировавшийся в районе авиабазы «Саки», на западном побережье Крыма сбил вертолет Ми-24.

«Расчеты, которые ответственны за такие происшествия, продолжают службу и не получают никакого взыскания. Российское руководство берет во внимание вышеупомянутые проблемы. Возникает закономерный вопрос: возможно ли, что ПВОшники ВС РФ сбивают российские воздушные судна умышленно, пользуясь своей безнаказанностью? Могут ли они делать это для борьбы с рашизмом или ради получения хорошей премии?» – отметили в «Атеш».