Командующий Нацгвардии Украины показал удачную ночную охоту на оккупантов 16.04.2024, 17:22

На Запорожском направлении.

Украинские операторы дронов успешно «поохотились» на оккупантов в ночное время суток. Вражеских солдат уничтожали на Запорожском направлении. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

По его словам, на некоторых направлениях вражеские солдаты начали применять защитные тепловые накидки, чтобы скрытно перемещаться ночью.

Но, несмотря на это, бойцы 3 штурмового отряда Центра специального подразделения НГУ «Омега» «провели удачную охоту» на Запорожском направлении.

«Благодаря слаженным действиям разведывательных и ударных дронов с тепловизионной системой обнаружения спецназовцы уничтожили штурмовую группу и технику захватчиков», - добавил Пивненко.