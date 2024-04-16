закрыть
16 апреля 2024, вторник, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Командующий Нацгвардии Украины показал удачную ночную охоту на оккупантов

  • 16.04.2024, 17:22
Командующий Нацгвардии Украины показал удачную ночную охоту на оккупантов

На Запорожском направлении.

Украинские операторы дронов успешно «поохотились» на оккупантов в ночное время суток. Вражеских солдат уничтожали на Запорожском направлении. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

По его словам, на некоторых направлениях вражеские солдаты начали применять защитные тепловые накидки, чтобы скрытно перемещаться ночью.

Но, несмотря на это, бойцы 3 штурмового отряда Центра специального подразделения НГУ «Омега» «провели удачную охоту» на Запорожском направлении.

«Благодаря слаженным действиям разведывательных и ударных дронов с тепловизионной системой обнаружения спецназовцы уничтожили штурмовую группу и технику захватчиков», - добавил Пивненко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич