В составе ВСУ появится новая отдельная штурмовая военная часть 1 16.04.2024, 17:52

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С целью повысить стойкость обороны.

Украинские военное командование решило создать новую отдельную штурмовую военную часть. Ее выделят из штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады (Добровольческого украинского корпуса).

Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Facebook.

В Сухопутных войсках отметили, что ведется постоянная работа, которая направлена на усовершенствование существующей организационной структуры. Такую работу проводят и в бригадах ВСУ.

Это объясняют тем, что необходимо повысить стойкость обороны, поскольку россияне не дадут «второго шанса» и последствия потерянных территорий одним подразделением приводят к потерянным человеческим жизням.

«У нашего врага больше ресурсов и не жалеет своих людей для достижения целей на поле боя. Мы можем противопоставить ему профессионализм воинов и боеспособность подразделений. Учитывая изложенное, принято решение о выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть», - сказано в сообщении Сухопутных войск.