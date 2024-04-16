Чиновники бьют тревогу из острой нехватки кадров на предприятиях 3 16.04.2024, 18:28

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Белорусы ответили им, в чем проблема.

О «повальном дефиците кадров» на заводах недавно заговорил Александр Лукашенко. На некоторых предприятиях действительно не хватает по несколько тысяч сотрудников. Однако берут на работу не всех. «Зеркало» спросило у белорусов, в чем они видят причину оттока кадров и что, по их мнению, надо сделать властям, чтобы изменить ситуацию.

«За 30 лет все варианты перебрали, но выводы так и не сделали»

Казимир (имена героев статьи изменены) живет на востоке Беларуси. Он говорит, что видит, как все больше и больше земляков уезжает на заработки в Россию, чуть меньше из его региона подаются в Европу. По его мнению, именно с этим отчасти связан дефицит кадров на промышленных предприятиях. К тому же происходит старение населения.

— Молодежь от 18 до 29 лет вымывается. Деревни уже пустые, в райцентрах мало старшеклассников. В областных городах дети еще есть, но молодежи мало. Приблизительно 50% едут учиться в Минск или Россию и не возвращаются. С предприятий увольняются пенсионеры, а их ведь много, и они занимали большую часть работающих. Но в то же время в связи с повышением работоспособного возраста многие из них просто не могут работать после 63 лет (столько сейчас составляет пенсионный возраст мужчин, а у женщин — 58. — Прим. ред.), — рассказал Казимир.

По наблюдениям мужчины, сейчас на заводах не так много рабочих, которым 30−50 лет. Такие сотрудники на металлообрабатывающих предприятиях пользуются большим спросом.

— Таким людям готовы платить 2−2,5 тысячи рублей. Но обычный заработок предлагают около 1200 рублей — это мало, чтобы прокормить семью. Вижу, что в семьях, которые живут в новостройках, около 70% молодых мужчин работают за границей. В детских садиках даже не могут собрать на утренники пап — их просто нет дома.

Казимир считает, что дальше ситуация с кадрами в Беларуси будет только ухудшаться. Он считает, что удержать отток белорусов за границу поможет только повышение зарплат.

— Но у заводов нет денег. Даже официально признается, что производительность труда не растет и денег на повышение не будет. Мне кажется, что без глобальных изменений ничего не получится, все варианты за последние 30 лет уже перебрали, но выводы властями так и не были сделаны.

«Зачем платить за работу, если можно не платить?»

Илья рассказал, что его родители всю жизнь работали на заводе в райцентре Витебской области. Он помнит, как все его детство отец и мать выкручивались из ситуации, когда заработок им задерживали, причем это происходило регулярно.

— Мы ели картошку и сосиски, кашу на воде, яблоки из своего сада. Это было около 20 лет назад, но мне кажется, что с тех пор ничего не изменилось. Потому что и Лукашенко, и местные руководители относятся к людям с презрением, типа, ты должен быть благодарен только за предоставленную возможность работать, а деньги — это не главное, — поделился мнением Илья.

Мужчина считает, что такое отношение к людям везде. Он обращает внимание на репрессии, которые происходят в Беларуси, и отношение к политзаключенным.

— Политзаключенным платят мизерные зарплаты, при этом траты на работника минимальные. Возникает вопрос: зачем платить за работу, если можно не платить? С начислением пенсий таким людям тоже есть нюансы. Так что для режима это полностью выгодно.

Собеседник считает, что людей, которые отбыли административное наказание по «политике», не берут на работу, потому что они уже «засветились».

— Ментам нужны награды, премии, звездочки. Если человек будет безработный, то на него раньше обратят внимание. Его посадят, и он снова попадет в трудовое рабство, где будет работать за копейки без больничных и отгулов.

Андрей считает, что сотрудников на заводах не хватает по нескольким причинам. В первую очередь, по его мнению, это демографическая проблема.

— Все развитые страны проходят через демографические ямы и деиндустриализацию, у молодежи более популярными стали нерабочие специальности. В том числе потому, что из каждого утюга рекламируют профессию айтишника, — высказался Андрей.

Мужчина убежден, что отток кадров с заводов произошел также из-за того, что белорусы уехали за более высокими зарплатами в Россию и Европу.

То, что сейчас заводам не хватает людей, потому что туда не принимают наказанных «административкой» из-за политики, он считает неверным.

— Сколько таких осужденных? Явно намного меньше, чем необходимо заводам рабочих.

При этом Андрей считает, что сегодня правительство работает над тем, чтобы популяризировать среди молодежи рабочие профессии, например, дают жилье, учат прямо на производстве.

«Недостаточно заказчиков, которые могут это все оплатить»

Вячеслав не трудился на заводах, но он поделился опытом работы в строительстве. По его словам, в этой сфере также не хватает сотрудников и достаточно проблем, которые надо исправлять.

— Я был прорабом на частной маленькой фирме в Витебске. Работяг у нас было максимум 10 человек. Платили неплохо — 1100 рублей в месяц, при этом работали по восемь часов в день при пятидневной рабочей неделе.

Однако имелся неприятный нюанс — работодатель часто задерживал зарплату. Причина была в том, что фирма брала заказы у государственных предприятий, которым деньги выделялись из бюджета, но когда они придут на счет — неизвестно.

— У нас в порядке вещей были арестованные счета за неуплату налогов. Директора вызывали в налоговую, ФСЗН и просили объяснить, почему задержка с отчислениями. Он объяснял про то, что госпредприятие с ним не рассчиталось, показывал подтверждающие это документы. Ему отвечали, мол, ну вы ж знаете, с кем работаете, надо было заранее подумать, как будете потом платить налоги и взносы, а еще лучше — заключать договоры с частниками.

Вячеслав общался с коллегами, которые работали в госорганизациях, оказалось, что там проблем и причин для недовольства было не меньше: заработок на треть был ниже, чем у частника, а работать надо было больше, были и переработки без доплаты.

Большинство строителей, с которыми был знаком наш собеседник, боялись куда-то ехать на заработки, кому-то уже возраст или семейные обстоятельства не позволяли.

— Стройка — это двигатель экономики. На одного человека на стройке приходится 10 человек, кто на него работает: кто-то делает и везет кирпич, переплавляет арматуру на заводе, другие занимаются дверями, окнами и прочим. Вопрос в том, что недостаточно заказчиков, которые могут это все оплатить: частники особо не строят, госзаказ — это проблемы с финансированием, это вызвано дефицитом денег из-за политики.

Мужчина считает, что в стране есть возможность ликвидировать кадровый голод.

— Нужны экономические реформы. Если государство — главный заказчик и главный должник, то и так понятно, что стабильного и уверенного роста экономики не будет. Государство вообще не должно создаваться, чтобы заработать. Но особенностью белорусского законодательства является то, что у нас одним указом можно переписать сразу все имеющееся законодательство. Понятно, что в таких условиях не будет много желающих инвестировать в нашу страну.