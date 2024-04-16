«Я не понял, а почему меня никто не будит?»4
- 16.04.2024, 20:46
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В минской школе работает креативный и веселый учитель английского, его очень любят дети.
В Минске работает молодой учитель английского, который обучает детей через загадки, игры и шутки, причем разговаривает с ними понятным им языком. О себе молодой педагог рассказывает немного, но, судя по его соцсетям, ведет уроки у младших классов и еще занимается репетиторством. Парень окончил Минский лингвистический университет и называет себя просто: Макс Владимирович. Больше о педагоге, его стиле работы рассказывают короткие отрывки с занятий, которые он выкладывает в TikTok, и любовь учеников. Некоторые ролики собирают сотни тысяч просмотров и восторженные комментарии, пишет «Зеркало».
Как бы вы прочитали слова «ghoti» и «queue»?
Перед одним из уроков молодой педагог решил разыграть учеников и притворился спящим. Дети, заходя в класс, сначала честно говорили, что время перерыва уже закончилось, а потом стали тихонько хихикать, шепотом желать спокойной ночи и подшучивать, что так весь урок и пройдет. При этом как положено встали из-за парт и ждали, пока учитель разрешит сесть!
— Я не понял, а почему меня никто не будит? — пошутил «проснувшийся» учитель.
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
Подшучивает над ребятами парень часто и, конечно, по-доброму. И применяет интерактив и игры в уроках, чтобы вовлечь маленьких школьников и закрепить знания по теме. За такой подход, кажется, дети его просто обожают.
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
Преподаватель иногда, конечно, делает замечания ученикам и говорит, что их оценки его не порадовали. Но и не забывает хвалить их, напоминать, как тепло к ним относится, и поддерживать старания. Причем все это часто — тоже в игровой форме. «Возьмите ручку и нарисуйте солнце. Я сам тоже нарисую, а потом посмотрим, совпадет у нас или нет», — говорит он, а в конце упражнения показывает свой ответ, который оценил каждый ученик.
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
Или дает детям необычную и очень сложную для их возраста математическую задачу, которая решается логически и дает тоже очень приятный «результат».
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
Находчивый молодой педагог придумывает, как развеселить и завлечь детей учить и применять слова и фразы. А еще учит их быть увереннее в своих знаниях и не запрещает проявлять искренние эмоции, чем, кажется, вызывает больше доверия у ребят.
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
Как бы вы прочитали эти два слова — «ghoti» и «queue»? Если не знаете, посмотрите объяснение от Макса Владимировича. А заодно попробуйте отгадать пару загадок.
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
@m.ksieee ♬ оригинальный звук - m.ksieee
«Он такой довольный. Коннект с детьми есть — это самое главное»
Попробовали бы загадать такие загадки своим детям? Или, если вы тоже работаете в школе, преподаете на курсах, применять похожие приемы в своих уроках? Судя по комментариям, многим такой подход нравится (особенно взрослым).
«Тот самый учитель, после которого начинаешь любить предмет», — комментарии вроде такого — самые популярные в профиле Макса Владимировича.
«Это не учитель — это мечта!»
«Если становиться учителем, то только таким».
«Интересно, а с 3-го курса можно перевестись к вам?»
Некоторые пользователи подмечают, что молодой человек — на одной волне с учениками и говорит на их языке.
«Тот самый учитель, который катается на стуле».
«Он такой довольный. Коннект с детьми есть — это самое главное».
«По моему родительскому мнению, коммуникация с детьми на высшем уровне! Интересно, полезно! Ведь урок не обязан быть пытками с домашкой или новой темой — это же изучение языка. Спасибо, училась сама бы у вас».
А кто-то уже собирается брать с него пример.
«На ком я построю свою личность педагога перед тем как пойти отрабатывать в школу», — написала девушка под одним из видео. И даже ее педагог поддержал: «Вы будете лучше и красивее».
«Все, буду использовать такие вопросики на своих уроках».
Хотя нашлись и те, кто все же раскритиковал подход педагога: «одно слово на 10 минут урока».