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БПЛА атаковал крупнейший российский нефтегазоперерабатывающей холдинг в Татарстане

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  • 17.04.2024, 14:11
  • 3,910
БПЛА атаковал крупнейший российский нефтегазоперерабатывающей холдинг в Татарстане

Работников предприятия срочно эвакуировали.

В Татарстане в РФ снова зафиксировали беспилотник, который летел в сторону завода по производству «Шахедов» в Елабуге. Об этом сообщает российское медиа Mash.

«Украинский беспилотник, который летел в сторону особой экономической зоны «Алабуга» и предприятия АО «ТАИФ», сбили в небе над Елабугой в Татарстане. Сотрудников предприятий сейчас экстренно эвакуировали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что АО «ТАИФ» — крупнейший российский холдинг, который контролирует большую часть нефтегазоперерабатывающей отрасли республики.

По информации издания, в результате атаки БпЛА в Елабуге никто не пострадал.

На момент публикации материала губернатор Республики Рустам Минниханов не комментировал информацию о новой атаке БПЛА на стратегический объект.

Утром в аэропортах в РФ в Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели план «Ковер» в связи с угрозой атаки.

Напомним, что украинские БпЛА 2 апреля атаковали завод в Татарстане. В результате ударов зафиксированы существенные разрушения. Целью атаки был завод по сборке дронов-камикадзе «Шахед», которые российские оккупанты маркируют под «Герань-2».

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