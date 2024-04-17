БПЛА атаковал крупнейший российский нефтегазоперерабатывающей холдинг в Татарстане

БПЛА атаковал крупнейший российский нефтегазоперерабатывающей холдинг в Татарстане2
- 17.04.2024, 14:11
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Работников предприятия срочно эвакуировали.
В Татарстане в РФ снова зафиксировали беспилотник, который летел в сторону завода по производству «Шахедов» в Елабуге. Об этом сообщает российское медиа Mash.
«Украинский беспилотник, который летел в сторону особой экономической зоны «Алабуга» и предприятия АО «ТАИФ», сбили в небе над Елабугой в Татарстане. Сотрудников предприятий сейчас экстренно эвакуировали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что АО «ТАИФ» — крупнейший российский холдинг, который контролирует большую часть нефтегазоперерабатывающей отрасли республики.
По информации издания, в результате атаки БпЛА в Елабуге никто не пострадал.
На момент публикации материала губернатор Республики Рустам Минниханов не комментировал информацию о новой атаке БПЛА на стратегический объект.
Утром в аэропортах в РФ в Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели план «Ковер» в связи с угрозой атаки.
Напомним, что украинские БпЛА 2 апреля атаковали завод в Татарстане. В результате ударов зафиксированы существенные разрушения. Целью атаки был завод по сборке дронов-камикадзе «Шахед», которые российские оккупанты маркируют под «Герань-2».