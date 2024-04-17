Комитет Сейма Литвы одобрил предложение по ограничению поездок белорусов с ВНЖ на родину 14 17.04.2024, 15:03

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Принят компромиссный вариант.

Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) одобрил предложение по ограничению количества поездок белорусов на родину, пишет Delfi.

«Разрешение на временное проживание в Литовской Республике, выданное гражданам Российской Федерации или Республики Беларусь, аннулируется в случае, если будет установлено, что они за последние три календарных месяца выезжали в Российскую Федерацию или Республику Беларусь чаще одного раза и тем самым представляют угрозу безопасности Литвы», — представил компромиссное предложение в ходе заседания составитель заключения член КНБО Йонас Ярутис.

Экс-министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас также заявил о своей поддержке данного компромиссного варианта. Однако, по его словам, это предложение не решит проблем, возникающих из-за граждан третьих стран, прибывающих в Литву через Россию.

Между тем комитет не поддержал инициативу консерватора Аудронюса Ажубалиса. Политик предложил лишать граждан России и Беларуси вида на жительство в Литве в том случае, если они посещают свою родину чаще одного раза в квартал за последние 12 месяцев.