WP: Получен секретный документ МИД РФ по Украине и США 2 17.04.2024, 15:16

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В нем говорится о глобальных планах Кремля.

МИД России разрабатывает планы по ослаблению западных противников, включая США, и использует вторжение в Украину для формирования глобального порядка, свободного от американского доминирования.

Об этом говорится в секретном документе МИД РФ, который получили в свое распоряжение журналисты The Washington Post.

В засекреченном дополнении к официальной и публичной «Концепции внешней политики Российской Федерации» министерство призывает к проведению «наступательной информационной кампании» и другим мерам, охватывающим «военно-политическую, торгово-экономическую и информационно-психологическую сферы», против «коалиции недружественных стран» во главе с США.

«Нам необходимо продолжать корректировать наш подход к отношениям с недружественными государствами… Важно создать механизм поиска уязвимых мест в их внешней и внутренней политике с целью выработки практических шагов по ослаблению противников России», — говорится в документе 2023 года, который был предоставлен The Washington Post одной из европейских спецслужб.

Создание Концепции внешней политики и секретного приложения последовало за призывом к российским ученым высказать политические предложения.

В одном предложении, поданном в МИД в феврале 2023 года заместителем руководителя московского Института Содружества Независимых Государств, который поддерживает тесные связи с российским аппаратом безопасности, варианты действий России изложены еще более прямо.

Академик Владимир Жарихин призвал Россию «продолжать способствовать приходу к власти изоляционистских правых сил в Америке», «способствовать дестабилизации стран Латинской Америки и приходу к власти экстремистских сил крайне левого и крайнего тут же», а также способствовать «восстановлению суверенитета европейских стран путем поддержки партий, недовольных экономическим давлением со стороны США».

Этот документ впервые официально подтверждает и кодифицирует то, что, по мнению многих представителей московской элиты, превратилось в гибридную войну против Запада.

В секретном дополнении, датированном 11 апреля 2023 года, используются гораздо более жесткие и резкие формулировки, чем в открытой концепции о внешней политике, и утверждается, что США возглавляют коалицию «недружественных стран», нацеленную на ослабление России, поскольку Москва «представляет угрозу для глобальной гегемонии Запада».

В документе говорится, что исход войны с Украиной «в значительной степени определит очертания будущего мирового порядка». Это явное указание на то, что Москва считает результат российско-украинского конфликта неразрывно связанным со своей способностью (и способностью других авторитарных государств) навязывать свою волю всему миру.

Другие пункты политического предложения, которое также было предоставлено ThePost, предполагали, что Москва разжигает конфликт между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня, чтобы сблизить Россию и Китай, а также «обострить ситуацию на Ближнем Востоке вокруг Израиля», Ирана и Сирии, чтобы отвлечь США проблемами этого региона». Западные чиновники предупредили, что Россия в последние два года усиливает свою пропаганду и кампании влияния, стремясь подорвать поддержку Украины.

В рамках этого он стремился создать новый глобальный раскол, а усилия российской пропаганды против Запада нашли отклик во многих странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азии.

Американские журналисты приводят мнение российского оппозиционера Михаила Ходорковского. По его словам, длительное противостояние в Конгрессе по вопросу о предоставлении Украине большего количества оружия только облегчило России задачу бросить вызов глобальной мощи Вашингтона.

«Американцы считают, поскольку они не принимают непосредственного участия в войне [в Украине], то любые потери — это не их потери, — заявил Ходорковский. — Это абсолютное недоразумение».

Поражение Украины, по его словам, «означает, что многие перестанут бояться бросить вызов США», а издержки для Соединенных Штатов только возрастут.