Белорусы купили в Польше почти две тысячи квартир 1 17.04.2024, 15:38

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Только в 2023-ем году.

В 2023 году белорусы купили в Польше 1955 квартир и домов, следует из статистики МВД страны, которую приводит портал GetHome.pl. Это на 46% больше, чем в 2022 году. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше 14 346 жилых помещений и 2545 коммерческих, пишет MOST.

Белорусы — не самые активные иностранцы на польском рынке жилья (для сравнения: украинцы заключили 6852 сделки), но их спрос растет быстрее всего. С 2020 года число беларусов, покупающих жилье в Польше, выросло более чем в четыре раза.

Активизации сделок в 2023 году способствовало принятие льготного кредита под 2% для тех, кто приобретал первое жилье в Польше. Он был доступен не только гражданам Польши, но и иностранцам.

По сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы белорусы покупают квартиры самой большой площади. Общая площадь купленного гражданами Беларуси жилья достигла 111,1 тыс. кв. метров. Это значит, что средняя площадь квартиры составила 56,8 кв. метра. У украинцев этот показатель находится на уровне 55,4 кв. метра, а у россиян — 48.

Чаще всего иностранцы покупают жилье в крупных городах: Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Лодзи, Познани, Гданьске.