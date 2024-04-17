Вернувшиеся из Украины российские военные совершили более сотни убийств 1 17.04.2024, 17:54

Это исторический рекорд.

В 2023 году в России осудили за убийство 116 военнослужащих, что стало историческим рекордом, сообщает «Медиазона» со ссылкой на данные Верховного суда. Годом ранее по этой статье (105 УК) привлекли к ответственности 13 военных. В целом с 2017 по 2022 годы их количество не превышало 21.

В отношении 98 призывников и контрактников вынесены приговоры за убийство без отягчающих обстоятельств, еще 18 военных осуждены по более тяжелой квалификации, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Речь идет именно об умышленном убийстве — Верховный суд не включает в статистику случаи неосторожного обращения с оружием и боевой техникой, приведшие к гибели человека.

Помимо этого в 2,5 раза выросло число дел о тяжких телесных повреждениях, причиненных военными (статья 111 УК). В 2023 году суды вынесли 133 таких приговора, годом ранее их было 50.

По подсчетам СМИ, большинство преступлений совершаются бывшими заключенными, завербованными на войну с Украиной. Например, в августе прошлого года в Карелии вернувшийся с фронта Игорь Софонов вместе с подельником зарезал шесть человек. Как выяснилось, он попал на войну из колонии. В своих соцсетях Софонов выкладывал фото с логотипом связанного с Минобороны отряда «Шторм Z».