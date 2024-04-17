закрыть
17 апреля 2024, среда, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В футболе проверят новые способы наказать вратаря за затягивание времени

3
  • 17.04.2024, 18:13
  • 1,348
В футболе проверят новые способы наказать вратаря за затягивание времени

Нынешнее правило о шести секундах не работает из-за нежелания арбитров назначать штрафные удары.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры, решил протестировать два способа наказать команду за слишком долгое удерживание мяча голкипером — угловой или аут. Об этом пишет ESPN.

По нынешним правилам за задержку мяча вратарем более 6 секунд должен назначаться штрафной удар, но арбитры неохотно применяют это наказание, которое может давать неоправданное преимущество сопернику из-за высокой вероятности забить гол.

Новые протоколы предлагают назначать угловой или вводить мяч из аута с линии 11-метровой отметки спустя 8 секунд задержки. Причем за 5 секунд до истечения этого времени арбитр будет поднимать руку, как в футзале или пляжном футболе.

IFAB считает, что можно эффективнее снизить частоту случаев затягивания игры, если команда будет терять мяч, а ее соперник не получит слишком большое преимущество.

Тестирование проведут в течение следующего сезона. В случае успеха нововведения могут вступить в силу в сезоне 2026/27.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич