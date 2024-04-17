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В минском аэропорту закрывают большую парковку

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  • 17.04.2024, 18:19
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В минском аэропорту закрывают большую парковку

Куда теперь ставить автомобили?

В Национальном аэропорту Минск начали строить временную плоскостную стоянку. Работы будут вестись на территории парковки Р3, поэтому основная ее часть будет закрыта. В пресс-службе аэропорта посоветовали приезжать на такси, общественном транспорте, ставить авто в резервной зоне или на платных стоянках.

На прилегающей к аэропорту территории начинается строительство временной плоскостной автостоянки. Стройплощадка развернется на парковке Р3, поэтому на время работ ее основная часть будет закрыта.

Для размещения автомобилей организована резервная зона стоянки Р3. В пресс-службе обращают внимание, что пункты въезда и выезда с территории закрытой части парковки Р3 перенесены и расположены на территории организованной резервной зоны. Резервная зона расположена за левым крылом здания аэровокзального комплекса (200 м вправо от входа на автостоянку).

Кроме резервной стоянки, можно также поставить авто на платных автостоянках Р1 либо Р2. А поскольку число машино-мест там ограничено, приезжать в аэропорт и уезжать оттуда советуют на общественном транспорте или такси.

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