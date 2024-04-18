Лукашенко стал обузой для своих хоккеистов 1 18.04.2024, 12:03

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Фото: Getty Images

Пользы от него мало.

UDF разбирает матч команды Лукашенко против Минской области, в котором дружина диктатора победила со счетом 10:8.

Как Лукашенко набрал первый ассистентский бал в матче? В стоячей позиции возле своих он (на фото – в черном шлеме) получил шайбу. Соперники его, естественно, никак не прессинговали.

Лукашенко спокойно отдал пас на Андрея Костицына, известного в прошлом нападающего, поигравшего в НХЛ. Тот совершил проход через все площадку, обыграв в одиночку трех хоккеистов соперника, и забросил шайбу.

Формально Лукашенко получил очко в свою статистику, но в действительности никак не помог взятию ворот соперника.

Надо отметить, что Лукашенко на хоккейной площадке двигался меньше всех – в силу возраста и проблем со здоровьем иначе и быть не могло. Когда его команда начинала атаки, политик оставался далеко позади всех.

Как Лукашенко набрал второй ассистентский бал в поединке? Пасом его действие назвать вообще нельзя. Лукашенко неудачно обработал шайбу, которая после этого отскочила к бортику. Ее подхватил набравший скорость Костицын и отпасовал Башко – гол.

Зато праздновать заброшенную шайбу к скамейке запасных Лукашенко покатился первым.

Еще одна характеристика игры Лукашенко: соперники сознательно оставляли его в одиночестве, порой вокруг диктатора на несколько метров вообще никого не было. То есть Лукашенко создавали максимально комфортные условия, чтобы он мог обработать крайне несложные пасы от партнеров. При этом действия политика выглядели тяжелыми и медленными.

Как Лукашенко набрал третий (и последний) ассистентский бал в матче? Диктатор, находясь возле ворот своей команды, отдал пас на того же Костицына, а тот сделал все, чтобы Чуприс забросил шайбу. Вновь никак нельзя было сказать, что гол не состоялся бы без участия Лукашенко.

В целом очевидно, что воспринимать политика в роли хоккеиста-любителя всерьез уже нельзя. Участие Лукашенко в матчах любительского турнира – чисто символическое.