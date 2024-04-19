ЕС направит Украине еще семь комплексов ПВО Patriot 1 19.04.2024, 8:05

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Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия отправит Украине еще одну систему Patriot, пишет Bloomberg. Еще шесть комплексов Киеву должны будут передать другие европейские страны, которые Шольц не назвал. «Их (систем Patriot. — TMT) должно быть семь», — объяснил политик.

В ходе выступления перед журналистами после неформальной встречи лидеров стран — членов Евросоюза, которая прошла в Брюсселе, Шольц отметил, что Украина нуждается в ПВО, поскольку Россия усиливает ракетные удары по энергетической инфраструктуре страны и ее городам. Помимо Patriot, Германия поставит Украине ЗРК IRIS-T и Skynex с боеприпасами, сказал канцлер.

Председатель Европарламента Роберта Метсола по итогам встречи также заявила о необходимости скорейшего предоставления Украине помощи.

Кроме того, в рамках встречи премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и премьер-министр Чехии Петр Фиала написали совместное письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу вмешательства России в избирательные процессы в Европе, сообщает The Guardian.

В письме есть призыв к новым санкциям против РФ, чтобы противостоять ее «вредоносной деятельности». Де Кроо, на фоне сообщений о том, что некоторые члены Европарламента могли быть подкуплены Кремлем, попросил выяснить, обладают ли Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLOF) и Европейская прокуратура достаточными полномочиями, чтобы бороться с такими преступлениями, и допустил расширение полномочий этих ведомств.

15 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова арендовать у западных стран зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы защититься от массированных ударов России. По его словам, на данный момент идут переговоры о передаче Украине двух батарей Patriot и одной батареи ЗРК SAMP-T. Если бы располагающие этими комплексами страны согласились передать их, «то это был бы вопрос недель», добавил Кулеба.

На фоне ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Киев больше всего нуждается в поставках систем Patriot и снарядов к ним. Президент считает, что для защиты территории страны будет достаточно 25 комплексов «по шесть—восемь батарей в каждом».

В конце марта глава МИД Украины потребовал от Запада дать Киеву «чертовы Patriot», чтобы «защитить не только жизни» украинцев, но и украинскую экономику. Тогда Кулеба подчеркнул, что только системы этой модели «могут перехватывать баллистические ракеты», добавив, что Киев обнаружил более 100 батарей Patriot, которые союзники могу отправить Украине.