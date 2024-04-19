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Стало известно, чем удалось сбить российский ядерный бомбардировщик Ту-22М3

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  • 19.04.2024, 10:23
  • 8,388
Стало известно, чем удалось сбить российский ядерный бомбардировщик Ту-22М3

В украинской разведке раскрыли детали.

В разведке раскрыли, чем удалось сбить российский Ту-22М3 и что это даст Украине

Воздушные силы ВСУ утром 19 апреля поразили российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, производивший пуски ракет по Украине. По вражескому самолету попали из зенитного ракетного комплекса С-200.

Об этом OBOZ.UA рассказали источники в украинской военной разведке. Как известно, подбитый самолет упал в Ставропольском крае РФ и сгорел в поле.

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