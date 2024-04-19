В Мариуполе раздались взрывы: под удар попало командование батальона РФ 19.04.2024, 11:24

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Поражен пункт управления россиян.

Утром 19 апреля в оккупированном Мариуполе снова было громко. Три взрыва прогремели над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича.

Об этом сообщил советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко. Один из ударов пришелся по руководству одного из российских батальонов.

"Мариуполь. Три взрыва над ММК им. Ильича. Чем на этот раз сбивало ПВО – устанавливаем. Предварительно по меньшей мере один пропущенный по пункту управления россиян. Детали – потом. Вот это «Доброе утро!» – написал Андрющенко.

О потерях РФ в результате этих ударов пока не известно.