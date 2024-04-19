Турция преподнесла неприятный «сюрприз» России 16 19.04.2024, 13:08

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Россияне массово пишут жалобы.

Анкара преподносит весьма неприятный «сюрприз» Российской Федерации: жителей страны-агрессора не пропускают через Стамбул, даже несмотря на наличие виз.

Стало известно, что количество россиян, которых не пустили в Латинскую Америку из самого крупного города Турции, за крайние месяцы уже превысило 1000, передает Диалог.UA со ссылкой на российские медиаресурсы.

Россияне пишут жалобы в СМИ и рассказывают свои истории о том, как турки их не выпускают, что приводит к потерям средств, потраченных на дорогу.

Так, по информации российского ТГ-канала SHOT, недавно турки «забанили» сразу 30 россиян.

Прокремлевское медиа публикует фото одной из пострадавших гражданок РФ, москвички по имени Алина: она купила билеты Turkish Airlines, оформила визу, подготовила приглашение от подруги из Мексики и направилась туда через Турцию (именно таким маршрутом, поскольку, как известно, через европейские страны по причине санкций россияне сделать этого не могут).

При посадке на рейс в Стамбуле сотрудники компании Gozen Security проверили документы россиянки и указали ей на выход, назвав «нежелательным» путешественником.

Решить вопрос так и не получилось, пришлось лететь обратно в РФ, а такое «путешествие» обошлось россиянке в 300 тысяч рублей.