81 год назад вспыхнуло восстание в Варшавском гетто 19.04.2024, 13:24

В столице Польши проходят памятные мероприятия.

81 года назад, 19 апреля 1943 года, в Варшавском гетто вспыхнуло восстание, ядром (главной движущей силой) которого стали еврейские подпольные вооруженные формирования, крупнейшими из них были «Еврейский военный союз» и «Еврейская боевая организация».

Восстание стало ответом на то, что немцы начали окончательную ликвидацию гетто в рамках своего плана по уничтожению евреев в Европе, передает «Польское радио».

Историк Еврейского исторического института профессор Анджей Жбиковский отметил, что евреи Варшавского гетто вели безнадежную борьбу, прежде всего, за свое достоинство:

«19 апреля – уникальная дата в истории Европы. Это первое вооруженное восстание или очень значительный акт самообороны, прежде всего молодежных сионистских организаций, а также Бунда. Повстанцы просто хотели убить как можно больше немцев, чтобы выразить тот факт, что евреи борются за свою жизнь до конца. Они хотели умереть с честью».

Плохо вооруженным повстанцам гетто немцы противопоставили более 2 тысяч солдат, в том числе СС и вспомогательных полицейских подразделений. Против восставших использовались бронетехника и артиллерия.

Восстание было подавлено нацистами 16 мая 1943 года. По подсчетам историков, в ходе восстания были убиты около 56 тысяч человек.

Сегодня в полдень в Варшаве у Мемориала героев Варшавского гетто состоялась церемония, посвященная еврейским бойцам (повстанцам), оказавшим военное сопротивление немцам.

С самого утра волонтеры раздают бумажные нарциссы, чтобы напомнить людям о героях гетто и всех евреях, убитых немцами.