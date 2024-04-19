Можно ли проверять на алкоголь работников белорусского завода, «выбранных случайным образом»? 1 19.04.2024, 14:12

Объяснил юрист.

В телеграм-канале жодинского Кузнечного завода тяжелых штамповок появилось сообщение: «Сегодня комиссией по профилактике пьянства и алкоголизма была проведена проверка на наличие алкоголя в крови у 20 работников завода, выбранных случайным образом. Ни у одного труженика не выявлено нарушений! Спасибо за ваш труд и соблюдение трудовой дисциплины!»

Читатель ex-press.by интересуется, законен ли такой способ выявления «нарушений»?

На вопрос отвечает юрист Анатолий Маркович:

— Наниматель имеет обязанности по организации проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических (в течение трудовой деятельности) и предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров либо освидетельствования некоторых категорий работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Это прописано в статье 17 Закона «Об охране труда».

Кроме того, статья 18 Закона «Об охране труда» дает работодателю право «проводить освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и (или) экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наличия наркотических средств или других веществ в биологических образцах» (речь идет об освидетельствованиях в рабочее время по месту работы).

Однако есть одно «но». Как сказано в той же норме, «освидетельствование работающих проводится в случаях, когда в отношении их имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения».

То есть, в рабочее время освидетельствование на наличие алкоголя в крови работника может быть организовано только при наличии достаточных оснований. Закон не содержит точного описания, что подразумевается под понятием «достаточные основания», но исходя из практики применения законодательства можно с уверенностью говорить о том, что они должны быть выражены во внешних проявлениях поведения или состояния работника: плохая координация движений, бессвязная речь, определенная мимика лица, покраснение глаз, характерный запах и т.д.

Применение различных экспресс-тестов во время освидетельствования работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случае получения положительного результата может быть дополнено по требованию работника проверкой, выполненной по результатам сдачи анализа крови в медицинском учреждении.

При отсутствии «достаточных оснований» для проверки работающий может выразить свое несогласие и отказаться от освидетельствования. В таком случае наниматель может отстранить его от работы, оформив соответствующий письменный документ. Однако работник имеет право оспорить как сам факт ненадлежащего освидетельствования, так и факт отстранения от работы. Для этого для начала достаточно, например, составить письменное заявление на имя нанимателя с выражением несогласия с освидетельствованием и отстранением от работы, а также требованием направления в медучреждение на предмет прохождения анализа крови.

Указание в сообщении КЗТШ о том, что проверка проводилась на наличие алкоголя в крови у 20-ти работников завода, «выбранных случайным образом», однозначно говорит о нарушении трудового законодательства нанимателем, выраженное в превышении им своих служебных полномочий.