Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине 1 19.04.2024, 16:00

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Такое заявление он сделал в Италии.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку «может быть слишком поздно». Такое заявление он сделал на брифинге в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос о помощи США Украине, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что «самое главное – проголосовать за эту помощь и двигаться вперед».

- Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, займет ли больше времени, это настоящий риск что да, будет поздно, – сказал он.

В то же время, Блинкен заявил, что задержка с голосованием будет настоящим риском.

Напомним, что Конгресс должен рассмотреть законопроект о помощи Украине, предусматривающий выделение более 60 миллиардов долларов.

В частности, в этот законопроект внесли более 130 правок Практически все были внесены республиканцами.