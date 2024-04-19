Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине

Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине1
- 19.04.2024, 16:00
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Такое заявление он сделал в Италии.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку «может быть слишком поздно». Такое заявление он сделал на брифинге в Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отвечая на вопрос о помощи США Украине, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что «самое главное – проголосовать за эту помощь и двигаться вперед».
- Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, займет ли больше времени, это настоящий риск что да, будет поздно, – сказал он.
В то же время, Блинкен заявил, что задержка с голосованием будет настоящим риском.
Напомним, что Конгресс должен рассмотреть законопроект о помощи Украине, предусматривающий выделение более 60 миллиардов долларов.
В частности, в этот законопроект внесли более 130 правок Практически все были внесены республиканцами.