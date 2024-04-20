Страсти под Гомелем: работнику фермы жена любовника его супруги показала переписку в чате 20.04.2024, 13:52

Что было дальше?

Драматическая эскалация романтической связи двух сельчан произошла в агрогородке Бобовичи под Гомелем, на молочно-товарной ферме филиала «Бобовичи» ОАО «Гомельская птицефабрика». Животновод предприятия избил черенком лопаты другого работника фермы. Оказалось, тот едва не увел у него жену.

Об инциденте стало известно из опубликованного приговора суда.

В тот четверг, 28 сентября 2023 года, Игорь (имена вымышлены), как обычно, работал на ферме. Внезапно к нему подошла Татьяна и предложила показать кое-что в телефоне. Это оказалась переписка его жены Елены с мужем Татьяны Петром, который также был сотрудником фермы. Переписка носила «интимный характер». Татьяна попросила «разобраться в ситуации».

Осознав, что жена ему изменяет, Игорь был очень расстроен и зол. Он схватил черенок от лопаты и пошел «разбираться». Петра он нашел на его рабочем месте — на складе. Разгневанный Игорь потребовал от мужчины оставить его жену в покое, замахнулся черенком от лопаты и трижды ударил соперника по руке и ногам.

Метод помог — Елена потом в суде признала, что до этого случая действительно была в отношениях с Петром, но сразу после инцидента разорвала связь.

Но вот сам Игорь нажил себе проблемы. Он избил Петра довольно сильно, и тот написал заявление в милицию, снял побои. Эксперты зафиксировали у него крупные гематомы и кровоподтеки — почти на всю левую руку, на большую часть левой голени с заходом на стопу, под правым коленом.

В отношении Игоря возбудили уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений (ст. 153 УК). Под стражу его не брали. Суд состоялся в феврале 2024 года. Животновод признал вину и раскаялся в своем поступке. Выступили и свидетели, которые видели инцидент своими глазами.

Потерпевший Петр считал, что Игорь напал на него необоснованно. Он сообщил, что после избиения долго был нетрудоспособен, а через несколько месяцев у него обнаружили новое заболевание стопы. По его мнению, болезнь началась вследствие травмы, поэтому мужчина настаивал на том, что Игорь нанес ему более тяжкие повреждения, чем указали эксперты.

Правда, подтвердить это Петр ничем не мог. Врач, который делал ему УЗИ, сообщил на суде, что у мужчины диагностирована болезнь Мортона левой стопы, но причины ее могут быть разными и невозможно утверждать, что она появилась вследствие избиения.

Неврома Мортона — это разрастание фиброзной ткани вокруг ветвей подошвенного нерва, чаще всего между средним и безымянным пальцами стопы. Опухоль вызывает резкую боль, ощущение «хождения по острым камням».

Из-за пережитого и вреда здоровью Петр потребовал от Игоря компенсацию морального ущерба в размере 2000 рублей и еще 1000 в качестве возмещения материального вреда (правда, в чем он состоял, объяснить не смог). Но тот был согласен выплатить лишь 300 рублей за моральный ущерб.

Суд в итоге пришел к выводу, что виновность Игоря не вызывает сомнений. При этом доводы Петра о том, что его травмы были серьезнее и нужна переквалификация дела, были оставлены без внимания как не подтвержденные доказательствами.

С учетом обстоятельств преступления, хороших характеристик животновода и отсутствия у него других судимостей его решили жестко не наказывать — назначили только 100 часов общественных работ.

В то же время мужчину обязали выплатить потерпевшему 1000 рублей компенсации морального вреда и покрыть 120 рублей госпошлины. Иск об имущественном ущербе Петру предложили подать отдельно.