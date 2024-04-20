Ученые: Некоторые шмели научились неделю жить под водой 1 20.04.2024, 18:14

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Эту способность обнаружили случайно.

Шмели демонстрируют уникальную способность выдерживать длительное время под водой. Ученые предполагают, что это их способ приспособиться к климатическим изменениям и усилению наводнений, пишет New Voice.

Группа канадских ученых в недавно опубликованном в журнале Biology Letters исследовании описала свой эксперимент, во время которого 143 маток шмелей были погружены в спячку. Часть этих созданий при этом находилась под водой период от 8 часов до 7 дней. 81% маток, которые были погружены под воду, не только выжили через неделю, но и оставались живыми еще восемь недель после возвращения в сухие условия.

Способность к выживанию этих опылителей, которые имеют решающее значение для экосистем, является обнадеживающей, учитывая тревожные глобальные тенденции уменьшения их популяций, говорит в комментарии AFP ведущий автор исследования, докторант из Университета Оттавы Сабрина Рондо.

Рондо объясняет, что обнаружила эту способность шмелей случайно. Она изучала влияние остатков пестицидов в почве на шмелиных маток, которые зарывались под землю на зиму. Однажды вода случайно попала в трубки, в которых содержалось несколько шмелей. К удивлению исследовательницы, эти создания выжили.

«Я испугалась. Это была лишь небольшая часть… Поэтому это не была такая большая проблема, но я не хотела терять этих шмелей. Я очень долго изучала шмелей. И говорила об этом многим людям, и никто не знал, что такая возможность есть», — сказала она.

Хотя результат исследования впечатляет, есть определенные нюансы. Дело в том, что во время эксперимента исследовали только один вид шмелей — Bombus impatiens. Этот вид встречается в Северной Америке и известен особой выносливостью и меньшей склонностью к сокращению популяции. Поэтому теперь исследователи стремятся повторить эксперимент на других видах шмелей, чтобы определить, насколько распространенным является этот признак.