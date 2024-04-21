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В бухте Севастополя прогремели взрывы: Крымский мост перекрыт

  • 21.04.2024, 9:48
  • 1,870
В бухте Севастополя прогремели взрывы: Крымский мост перекрыт

Объявлена ракетная опасность.

Российские СМИ и телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Севастополе утром 21 апреля.

Информацию также подтвердил телеграмм-канал «Крымский ветер».

В сети пишут, что Крымский мост закрыли, а в бухте Севастополя прогремели взрывы. Люди заявляют, что видят «много дыма».

В Крыму сейчас объявлена оккупантами ракетная опасность.

На севере Севастополя, сообщают подписчики, помчались пожарные машины. Предварительно в сторону Сухарной бухты или бухты Голландия.

Оккупационные «власти» пока молчат.

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