В бухте Севастополя прогремели взрывы: Крымский мост перекрыт
- 21.04.2024, 9:48
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Объявлена ракетная опасность.
Российские СМИ и телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Севастополе утром 21 апреля.
Информацию также подтвердил телеграмм-канал «Крымский ветер».
В сети пишут, что Крымский мост закрыли, а в бухте Севастополя прогремели взрывы. Люди заявляют, что видят «много дыма».
В Крыму сейчас объявлена оккупантами ракетная опасность.
На севере Севастополя, сообщают подписчики, помчались пожарные машины. Предварительно в сторону Сухарной бухты или бухты Голландия.
Оккупационные «власти» пока молчат.