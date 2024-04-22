Белорус Протас заработал балл в дебютной игре Кубка Стэнли 22.04.2024, 10:03

Ранее в плей-офф набирали очки лишь пять белорусских хоккеистов.

Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас набрал первое очко в дебютной игре Кубка Стэнли, пишет belarushockey.com.

23-летний белорус оформил ассистентский балл после шайбы Тома Уилсона, который размочил счет в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс». В концовке второго периода 3:1 в пользу хозяев льда.

Протас стал 6-м белорусом, набравшим результативный балл в плей-офф НХЛ.

Ранее в плей-офф очки набирали следующие хоккеисты: Андрей Костицын (49 матчей, 23 очка), Руслан Салей (62 матча, 16 очков), Сергей Костицын (40 матчей, 15 очков), Владимир Цыплаков (18 матчей, 3 очка) и Михаил Грабовский (10 матчей, 2 очка).