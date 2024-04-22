Кремль просто не понимает, что с этим делать 3 Вадим Денисенко

22.04.2024, 15:45

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Вадим Денисенко

Первая реакция россиян была слишком вялой.

Решение Конгресса о выделении денег Украине. Что оно на самом деле означает для нас?

1. Это, прежде всего, определенное, извините за не совсем точный термин (лучшего просто не смог найти), «облегчение» в этой войне. При правильном планировании и выполнении этих планов, новое оружие позволит в первую очередь выравнять ситуацию. О чем-то более глобальном пока говорить очень сложно.

2. Причина голосования в Конгрессе, и это моя личная версия, лежит не столько в прозрении трампистов, сколько в рейтингах республиканцев, которые начали опускаться. Ставка на изоляционистов оказалась не совсем корректной и Трампу нужно было менять тактику.

Конечно, я не могу, и тем более не хочу, преуменьшать огромную работу, которую делали украинские дипломаты и не только, но все же, главная причина — падение рейтингов перед выборами и попытка сломать этот тренд.

3. Коллективный запад и США до сих пор не имеют главного ответа: ответа на вопрос что такое победа в их понимании. Пока США живут в парадигме концепции Киссинджера о балансе систем, а не развал России или что-то подобное.

Но Западу точно нужны переговоры. Поэтому, не исключено, что есть двухпартийная стратегия: если Украина не хочет переговоров — идет задержка с оружием. Если Россия отказывается от переговоров (после выборов Россия де-факто вышла из разговоров о переговорах) — Украина получает оружие.

4. Первая реакция россиян была слишком вялой. Судя по всему, они почему-то не готовы были к этому решению. Единственное, на что стоит нам обратить внимание, это на артикулированные заявления Лаврова о Харькове.

Все, что Россия решила проартикулировать, это то, что она будет продолжать войну (собственно, после выборов 17 марта российские элиты перешли исключительно на воинственную риторику). Путин уверовал снова в «Киев за три дня». Сейчас российские элиты явно не готовы отказываться от этой идеи и отрезвление начнет приходить не ранее середины лета.

5. План Путина пока остается неизменным: попытка максимального захвата территорий за летнюю кампанию и навязывание Западу переговоров с тремя основными пунктами: обещание снятия санкций, уменьшение украинской армии, демилитаризованная зона и запрет оружия дальнего радиуса действия (читайте стамбульские договоренности, почему-то реанимированные именно сейчас) и, наконец, выборы в Украине (россияне хотели бы с понятным для них результатом).

Решение Конгресса и, особенно, если оружие поступит не в течение месяцев, как всегда, а в течение недель, как об этом пишут западные СМИ, ломает эти планы и поэтому Кремль просто не понимает, что с этим делать и просто откладывает изменение планов на потом. Точнее, ожидает результатов летней кампании и внимательно смотрит на то, как себя будет вести в последующие месяцы Китай.

И напоследок хочу отметить еще две вещи. Во-первых, как бы там ни было, это решение Конгресса крайне важно для нас именно сейчас. И оно может помочь нам стабилизировать ситуацию.

Второй аспект более универсальный, но мы о нем все время забываем. Украинцы очень любят размышлять о мудрости Китая, который живет в концепции «плюс 50 лет», но сами рассматривают все с точки зрения укуямовского «конца истории», когда каждый позитив или негатив является пожизненно зафиксированным и свершившимся фактом.

Это одна из главных наших внутренних угроз, но с ней мы даже не стремимся бороться. Почему? Потому что это, с одной стороны требует интеллектуальных сверхусилий, а с другой, невыгодно политикам. Политик хочет уже сейчас трубить о победе или о предательстве. Поэтому нынешнее решение — это «облегчение», ограниченное во времени.

Вадим Денисенко, Facebook