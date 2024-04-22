Белкоммунмаш не выполнил обещание поставить новые трамваи Мозырю 22.04.2024, 17:39

Мозырь - единственный райцентр в Беларуси, где курсируют трамваи.

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе никак не дождутся первого в истории обновления трамвайного парка. Напомним, Мозырь — единственный райцентр в Беларуси, где курсируют трамваи: они доставляют работников НПЗ на завод и обратно.

Новых трамваев белорусского производства здесь ждут уже почти год: еще в мае 2023 года Мозырский НПЗ сообщал о решении закупить партию вагонов и публиковал отчет о посещении предприятия BKM Holding (бывший «Белкоммунмаш») в Минске, отмечает «Флагшток».

«Надеемся, что в скором времени будут собраны и поставлены для нашего завода первые 4 трамвая», — писал тогда заводской паблик.

В ноябре 2023 года в интервью мозырской районной газете представитель BKM Holding Олег Быцко заявил, что первые четыре новых трамвая для Мозыря будут поставлены в феврале 2024 года.

Город белорусских нефтяников заказал у BКМ Holding 10 новых низкопольных трамваев. Первые четыре уедут туда уже в феврале следующего года.

После этого никаких новых публикаций о планах по поставках трамваев в Мозырь не последовало.

От источника, связанного с производством электротранспорта в Минске, журналистам стало известно, что БКМ столкнулся с производственными сложностями. Первые поставки Т811 ожидаются летом 2024 года.

Тем временем НПЗ проводит тендер на закупку в России запчастей для ремонта старых советских трамваев старых КМТ («Кировский трамвай моторный»). Пока для поддержки работоспособности, МНПЗ заказывает запчасти в РФ. Для трамвайного парка в большом количестве требуются валы, кронштейны, рычаги и множество других запчастей.