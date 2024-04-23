«Жителей Орши удивили еще больше!» 1 23.04.2024, 12:34

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Лукашисты построили новую поликлинику, но проблем со здравоохранением стало еще большем.

Недавно премьер Головченко открывал шестую по счету поликлинику в Орше. Оршанцы надеялись, что долгожданное открытие решит их проблемы с очередями на прием к врачам. Удивляло, зачем стотысячной Орше новая поликлиника, которую начали строить в ковидный 2020-й. Читатель сайта Charter97.org рассказал, что проблемы с медициной новое учреждение здравоохранение не решило:

— Лукашисты смогли удивить жителей Орши еще больше, «организовав» работу новой поликлиники. Целью стало, чтоб народ к хорошему не привыкал. Нужно час отстоять очередь в регистратуру для записи к врачу. А на следующий день прийти за час, чтоб получить карточку на прием. А аппарат по выдачи талонов работает в то время, когда захочется человеку, который его включает-выключает.

Одна из пациенток смогла за час собрать 116 подписей товарищей по несчастью, взбодренных «качественным» сервисом. Петиция отправлена к главврачу, должен ответить в течении 10 дней. Ждем!