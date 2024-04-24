«Катастрофический удар по Шойгу» 24.04.2024, 8:24

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Министра обороны и вице-премьера РФ могут арестовать вслед за его заместителем.

Во вторник вечером в Москве по подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Источник ВЧК-ОГПУ так прокомментировал это событие: «Катастрофический удар по Шойгу. Если не вытянет, то рядом сядет. Это 100 процентов только его человек. С 2010 года они вместе».

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, бессменный помощник Тимура Иванова, который начинал с ним в МЧС, пропал со связи. Андрей Петров (так зовут доверенного человека замминистра обороны) позвонил жене в районе 20.00 и сообщил, что «ему нужно отъехать по работе и, возможно, какое-то время телефон его будет недоступен».

Примерно через час СК России официально объявил о задержании Тимура Иванова. Андрей Иванов тоже перестал быть для всех доступен.

Источник ВЧК-ОГПУ напомнил, что в августе 2023 года были проведены обыски в подразделение неприкасаемого Спецстроя (военно-строительная компания - вотчина замминистра обороны Тимура Иванова).

Причина - срыв госконтракта по строительству ключевого объекта ракетных войск стратегического назначения в Ужуре (Красноярский край). Параллельно проведены обыска у исполнителей коммерсантов.

По мнению собеседников rucriminal.info, совершенно очевидно, что «дело Иванова» направлено против Сергея Шойгу.

Иванов считался неприкасаемым, пришел в Минобороны вместе с Шойгу, с которым работал еще в Подмосковье.

В 2013-2016 гг. Тимур Иванов курировал работу «Оборонстроя» и «Главного управления обустройства войск» (ГУОВ).

Экс-глава последней компании Владимир Абраменко в конце 2015 г. получил три года тюрьмы. По версии следствия, Абраменко, считающийся хорошим приятелем Иванова, нанес урон бюджету Минобороны на 114 млн руб. ГУОВ, курируемое Ивановым, выступало подрядчиком Минобороны, отдавая его заказы субподрядчикам.

Деньги за посреднические услуги очевидно оседали в карманах Тимура Иванова. Проведенная аудиторами проверка показала, что на сторону было отдано 93% объема работ на сумму 10.7 млрд руб.

Тимур Иванов курирует в Минобороны строительство, в том числе и работу ФГУП «ГВСУ №14». Эта структура Минобороны не имела прибыли с 2015 г., общий размер убытка к 2021г. составил более 60 млрд руб. Сейчас ФГУП находится в процессе реорганизации.

Деятельность Тимура Иванова тесно связана с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, который курирует региональные проекты на захваченных в Украине территориях.

Строительством жилья в Мариуполе занимается Военно-строительная компания Минобороны РФ (ППК «ВСК»), созданная в 2020 г.

При выручке 52 млрд руб. компания в 2022 г. получила убыток 4.6 млрд руб.

Своих поставщиков на сумму более 50 млрд руб. компания не раскрывает. По словам источника Rucriminal.info, подрядчиками ВСК выступают компании, связанные с Тимуром Ивановым и Маратом Хуснуллиным. Последний тоже сейчас под ударом.

Задержание Тимура Иванова грозит обернуться грандиозным скандалом для вице-премьера РФ, если следователям дадут раскрутить «дело Иванова» на полную катушку.