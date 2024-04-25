Стало известно, сколько дальнобойных ракет ATACMS США тайно отправили Украине 25.04.2024, 11:01

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В New York Times раскрыли подробности.

В марте Украина тайно получила от США более 100 ракет большой дальности ATACMS и большое количество единиц кассетных боеприпасов в рамках пакета помощи на 300 миллионов долларов, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.

Отмечается, что указанная помощь была предоставлена после того, как президент США Джо Байден тайно одобрил передачу ATACMS в феврале.

До этого США отправляли Украине ATACMS дальностью в 100 миль (около 165 км). Однако Украина давно просила ракеты, которые могут преодолеть 190 миль (более 300 км), пишет NYT.

Полученными в марте ракетами Украина, в частности, поразила российский военный аэродром в Джанкое в Крыму, уничтожив российские комплексы С-300 и С-400, а также российские войска на юго-востоке Украины на прошлой неделе, сказал источник NYT.

Чиновники Белого дома держали эту помощь в секрете, чтобы не информировать россиян, которые могли отвести свои силы и спрятать склады. Представители администрации Байдена отметили, что мартовский пакет оружия был временной мерой для обеспечения Украины боеприпасами лишь на несколько недель.

Дополнительные ракеты большей дальности также были включены в помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов, одобренную Конгрессом и подписанную президентом США.

24 апреля советник президента США Джейк Салливан подтвердил, что в феврале Байден поручил предоставить Украине ракеты ATACMS в «значительном количестве». Однако точную цифру он не назвал. Это произошло после того, как Россия использовала против Украины северокорейские баллистические ракеты, а также увеличила атаки на гражданскую инфраструктуру.

Передача ракет началась в рамках пакета помощи, о котором США объявили 12 марта, сообщил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.