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На западную границу Беларуси перебросили батальоны из Витебска

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  • 25.04.2024, 12:48
  • 1,076
На западную границу Беларуси перебросили батальоны из Витебска
иллюстративное фото

В полной оперативной готовности.

Диктатор Лукашенко заявил, что из-под Витебска к западной границе Беларуси были переброшены несколько батальонов.

«Мы из Витебска перебросили пару батальонов и стоим сейчас лоб в лоб с НАТО», — сказал Лукашенко на так называемом «всебелорусском народном собрании» в четверг.

По его словам, эти батальоны находятся в полной оперативной готовности «с готовностью выхода из мест дислокации в течение трех часов».

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