На западную границу Беларуси перебросили батальоны из Витебска

На западную границу Беларуси перебросили батальоны из Витебска2
- 25.04.2024, 12:48
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В полной оперативной готовности.
Диктатор Лукашенко заявил, что из-под Витебска к западной границе Беларуси были переброшены несколько батальонов.
«Мы из Витебска перебросили пару батальонов и стоим сейчас лоб в лоб с НАТО», — сказал Лукашенко на так называемом «всебелорусском народном собрании» в четверг.
По его словам, эти батальоны находятся в полной оперативной готовности «с готовностью выхода из мест дислокации в течение трех часов».