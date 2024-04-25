На западную границу Беларуси перебросили батальоны из Витебска 2 25.04.2024, 12:48

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иллюстративное фото

В полной оперативной готовности.

Диктатор Лукашенко заявил, что из-под Витебска к западной границе Беларуси были переброшены несколько батальонов.

«Мы из Витебска перебросили пару батальонов и стоим сейчас лоб в лоб с НАТО», — сказал Лукашенко на так называемом «всебелорусском народном собрании» в четверг.

По его словам, эти батальоны находятся в полной оперативной готовности «с готовностью выхода из мест дислокации в течение трех часов».