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Дочь Костусева не вышла из ИВС

  • 25.04.2024, 14:39
  • 2,106
Дочь Костусева не вышла из ИВС
Екатерина Костусева

В отношении женщины могли возбудить уголовное дело.

Екатерина Костусева, дочь политзаключенного Григория Костусева, не вышла из ИВС после трех суток, сообщает MAYDAY TEAM.

Екатерину задержали 22 апреля. За это время в могилевских судах не было административных процессов в отношении нее. Правозащитники считают, что в отношении женщины, вероятно, возбудили уголовное дело.

О задержании Екатерины Костусевой стало известно вчера. На видео силовиков она говорит, что содействовала правозащитному центру «Весна» и зарегистрировалась в чат-боте «Перамога».

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