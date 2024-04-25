Дочь Костусева не вышла из ИВС
- 25.04.2024, 14:39
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В отношении женщины могли возбудить уголовное дело.
Екатерина Костусева, дочь политзаключенного Григория Костусева, не вышла из ИВС после трех суток, сообщает MAYDAY TEAM.
Екатерину задержали 22 апреля. За это время в могилевских судах не было административных процессов в отношении нее. Правозащитники считают, что в отношении женщины, вероятно, возбудили уголовное дело.
О задержании Екатерины Костусевой стало известно вчера. На видео силовиков она говорит, что содействовала правозащитному центру «Весна» и зарегистрировалась в чат-боте «Перамога».