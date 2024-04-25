Переломный момент Фредерик Кемп, Atlantic Council

25.04.2024, 14:52

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Майк Джонсон

Почему Майк Джонсон передумал и что это изменит для Украины.

Я не случайно назвал эту колонку «Переломные моменты». Иногда такие исторические поворотные моменты наступают сразу в большом количестве. Возможно, мы переживаем один из них, поскольку последние несколько дней принесли новую надежду в Европу и на Ближний Восток, не в последнюю очередь благодаря лидерству США на обоих фронтах.

Начнем с голосования в Палате представителей Конгресса США, в ходе которого был принят масштабный пакет помощи в размере $95 млрд для поддержки союзников и партнеров — самой важной, как мне кажется, была помощь Украине. Голосование продемонстрировало неизменное лидерство США в тот момент, когда мир столкнулся с величайшими угрозами глобальному порядку, которых не было с 1930-х годов.

Но решающей тут была рискованная игра спикера Палаты представителей Майка Джонсона — при том, что его правый фланг угрожал его сместить, он при поддержке демократов внес тем не менее пакет на рассмотрение. Президент Джо Байден, ожидаемо, подписал законопроект, но именно изменение в подходе Джонсона было самым поразительным.

«Мучительный путь спикера к принятию помощи Украине — результат многих факторов», — пишут Ли Энн Колдуэлл и Марианна Сотомайор из Washington Post в увлекательном репортаже «Эволюция Майка Джонсона в отношении Украины». Они объясняют, что эти факторы включали «участие в разведывательных брифингах на высочайшем уровне в качестве лидера Палаты представителей, его веру, советы трех председателей комитетов по имени Майк и осознание того, что GOP (Республиканская партия) никогда не объединится для принятия решения по Украине».

Из перечисленного в этом списке можно было бы пропустить веру, но это было бы ошибкой. Осознание Джонсоном того, что Россия широко преследует протестантов в оккупированной Украине, должно быть, оказало на него сильное влияние. Украинский пастор-евангелист Павел Унгурян недавно встречался со спикером, и по мере распространения информации о действиях России некоторые американские евангелисты призвали Палату представителей к действию.

Далее журналисты цитируют эмоционального Джонсона, отвечавшего на вопрос Washington Post: «История судит нас за то, что мы делаем. Прямо сейчас настает решающее время, решающее время на мировой арене. Я мог бы принять эгоистичное решение и поступить иначе, но я делаю то, что считаю правильным».

Джонсон поступил правильно, и для этого ему пришлось опираться на единодушную поддержку демократов против противодействия чуть более половины (112, если быть точным) его коллег-республиканцев. История скажет ему спасибо. Некоторые из его недальновидных коллег этого не сделают. Так или иначе, он избежал того, что, как я предупреждал, может стать «геополитической ошибкой».

Теперь настало время для Соединенных Штатов вместе с союзниками взять на себя ведущую роль в обеспечении территориальной целостности, демократии и безопасности Украины, вплоть до конкретного пути к членству в НАТО.

Фредерик Кемп, Atlantic Council