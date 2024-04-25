Зеленский собрал Ставку 1 25.04.2024, 18:50

Владимир Зеленский

Основным вопросом была защита.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, основной темой которого была защита от российской агрессии. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

По его словам, на заседании был доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о прикрытии «жизненно необходимых для страны» объектов – не только энергетических, но и социальных, транспортных, обеспечения связи и тому подобное.

«По всем отраслям и всеми доступными нам средствам: инженерным, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации», — отметил Зеленский.

Также на заседании обсудили ситуацию на фронте, возможные действия врага и вопросы обеспечения Сил обороны.

«Третий вопрос – контракты. Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы производить вооружение в Украине за иностранные средства», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что эта отрасль помогает выстоять сейчас и имеет экспортную перспективу после победы.