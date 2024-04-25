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Зеленский собрал Ставку

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  • 25.04.2024, 18:50
Зеленский собрал Ставку
Владимир Зеленский

Основным вопросом была защита.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, основной темой которого была защита от российской агрессии. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

По его словам, на заседании был доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о прикрытии «жизненно необходимых для страны» объектов – не только энергетических, но и социальных, транспортных, обеспечения связи и тому подобное.

«По всем отраслям и всеми доступными нам средствам: инженерным, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации», — отметил Зеленский.

Также на заседании обсудили ситуацию на фронте, возможные действия врага и вопросы обеспечения Сил обороны.

«Третий вопрос – контракты. Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы производить вооружение в Украине за иностранные средства», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что эта отрасль помогает выстоять сейчас и имеет экспортную перспективу после победы.

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