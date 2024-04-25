США втрое увеличат изготовление артснарядов 25.04.2024, 20:26

Сколько времени на это нужно.

США планируют увеличить производство артиллерийских боеприпасов втрое, а это по объему 100 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

Об этом заявил заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус, сообщает Defense One.

«С учетом дополнения, которое, к счастью, было принято 23 апреля, к следующему лету мы достигнем производства 155-мм артиллерийских боеприпасов в 100 тысяч единиц», - отметил он.

По словам Мингуса, в настоящее время американская «оборонка» выпускает 30 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Таким образом, Соединенные Штаты увеличат объем производства 155-мм боеприпасов до 1,2 миллиона в год.

В США отмечают, что увеличение производства 155-мм артиллерийских боеприпасов критически важно для Украины.