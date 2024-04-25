Бесправника под Вилейкой задерживали со стрельбой 1 25.04.2024, 20:32

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Нетрезвый водитель на Toyota гонял по Вилейскому району и игнорировал требования ГАИ остановиться, в итоге его пришлось задерживать со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Инцидент произошел 24 апреля около восьми часов вечера. О странном поведении водителя автомобиля в милицию сообщили очевидцы. Когда сотрудники ГАИ обнаружили машину, инспектор подал сигнал об остановке. Однако водитель попытался скрыться, повредив при этом автомобиль ГАИ, что, впрочем, не помешало погоне.

Водитель продолжал игнорировать требования об остановке, сильно вилял на дороге и тем самым создавал угрозу, поэтому было решено применять табельное оружие.

«Инспектор произвел два предупредительных выстрела в воздух и несколько прицельных, повредив колесо. Водителя задержали», — рассказали в МВД.

Выяснилось, что нарушитель — 37-летний местный житель. Освидетельствование показало почти два промилле. Оказалось также, что он никогда не получал водительские права, но при этом ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

На мужчину составили девять протоколов и поместили в ИВС. Ему грозит штраф в размере 200 базовых величин (восьми тысяч рублей).