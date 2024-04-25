В Госдепе США отреагировали на попытки Украины вернуть военнообязанных мужчин 4 25.04.2024, 21:04

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Вашингтон уважает право Киева определять свою политику.

В Государственном департаменте США заявили, что у Вашингтона нет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных мужчин. При этом правительство США уважает право Киева определять свою политику.

Об этом заявил официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек в комментарии «Радио Свобода».

Вопрос о приостановлении консульских услуг за границей для украинских мужчин мобилизационного возраста он назвал «сложным вопросом».

«Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США — помочь или не помогать Украине в этой области», — отметил Сайзек.

Также он напомнил, что Европа и США приветствовали украинцев, решивших, что им и их семьям нужно было уехать из Украины.

В то же время Сайзек считает, что Украине следует «интенсивно и серьезно изучить ситуацию».