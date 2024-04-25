Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей 1 25.04.2024, 21:17

Годовой объем продаж впервые превысил отметку 10 млн машин.

Японская Toyota Motor Corp. за 2024 финансовый год, который завершился 31 марта, продала 10 млн 309,457 тыс. автомобилей, что на 7,3% превысило показатель предыдущего года, сообщается в отчетности компании.

Годовой объем продаж автопроизводителя впервые превысил отметку 10 млн машин.

Производство автомобилей в прошлом фингоду выросло на 9,2% до 9,97 млн.

Данные включают в себя показатели бренда Lexus, но не включают продажи Daihatsu Motor и Hino Motors.

С учетом этих дочерних брендов Toyota продала за фингод 11 млн 90,108 тыс. автомобилей, что также является рекордом и на 5% превышает показатель предыдущего года