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Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

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  • 25.04.2024, 21:17
Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Годовой объем продаж впервые превысил отметку 10 млн машин.

Японская Toyota Motor Corp. за 2024 финансовый год, который завершился 31 марта, продала 10 млн 309,457 тыс. автомобилей, что на 7,3% превысило показатель предыдущего года, сообщается в отчетности компании.

Годовой объем продаж автопроизводителя впервые превысил отметку 10 млн машин.

Производство автомобилей в прошлом фингоду выросло на 9,2% до 9,97 млн.

Данные включают в себя показатели бренда Lexus, но не включают продажи Daihatsu Motor и Hino Motors.

С учетом этих дочерних брендов Toyota продала за фингод 11 млн 90,108 тыс. автомобилей, что также является рекордом и на 5% превышает показатель предыдущего года

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