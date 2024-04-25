Зеленский о Трампе: Будем работать с любым лидером США 25.04.2024, 22:11

Президент Украины привел три аргумента для республиканцев, не голосовавших за военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина продолжит сотрудничество с США, вне зависимости от результатов американских выборов в конце этого года. Об этом глава государства заявил в интервью Fox News.

Зеленский обратил внимание на формулировку вопроса, в котором говорилось, что не все сказанные экс-президентом США Дональдом Трампом вещи «были против» Украины, а лишь подвергали сомнению некоторые аспекты.

«Так что я надеюсь, что он не будет против Украины. Я надеюсь на это… Конечно, есть разные взгляды на что-то, на какие-то детали. Но если у нас есть общие взгляды и общие ценности, то, конечно, мы можем работать (с Трампом, - ред.)», - добавил украинский лидер.

Глава государства подчеркнул, что избрание нового президента США — это исключительно решение американцев, и «мы будем работать с любым президентом, которого они изберут».

«И, конечно, мы будем работать с Соединенными Штатами в любом случае, потому что это наш стратегический партнер и лидер в мире», - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что чувствует поддержку Украины со стороны большинства американцев и членов Конгресса, «и это означает, что США находятся на нашей стороне». В то же время он решил обратиться к конгрессменам, которые голосовали против выделения помощи ВСУ.

«Они должны знать, что эти деньги идут, прежде всего, на американскую оборону… И они должны знать, что их производство получит десятки миллиардов денег, рабочие места, налоги, все будет в США», - указал Зеленский.

Второй аргумент президента состоит в том, что часть помощи идет не в Украину, но и в другие европейские государства, «потому что есть определенное оружие, которое нам также нужно, которое есть в большом дефиците, и мы в нем нуждаемся. И иногда Соединенные Штаты поддерживают это».

А в-третьих, по словам главы государства, «с американцами у нас нет секретов», и технологиями, которые разрабатываются в Украине, «мы делимся с нашими американскими друзьями».

«Поэтому будьте уверены, что все идет на поле боя, поддерживая не только украинскую армию, но и защищая демократию в мире», - подытожил Зеленский.