Литовский дипломат призвал «успеть сфотографироваться» на Крымском мосту 29.04.2024, 4:32

Линас Линкявичюс предполагает, что с «фотозоной» может что-то произойти.

Бывший министр иностранных дел Литвы и действующий посол страны в Швеции Линас Линкявичюс сделал в соцсети X сообщение, в котором поделился мнениями о дальнейшей судьбе незаконно построенного моста через Керченский пролив, соединяющего материковую Россию и украинский Крым.

«Кто еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, у вас еще есть время», – написал литовский дипломат 27 апреля в X.

If someone hasn't had a chance to take a photo at the Kerch bridge, it's still time. pic.twitter.com/SH9SxejoTk — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 27, 2024

Заявление Линкявичюса сделано на фоне обещанных военных поставок от США в Украину после принятия в Конгрессе США законопроекта о выделении помощи.