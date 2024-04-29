закрыть
29 апреля 2024, понедельник, 5:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литовский дипломат призвал «успеть сфотографироваться» на Крымском мосту

  • 29.04.2024, 4:32
Литовский дипломат призвал «успеть сфотографироваться» на Крымском мосту

Линас Линкявичюс предполагает, что с «фотозоной» может что-то произойти.

Бывший министр иностранных дел Литвы и действующий посол страны в Швеции Линас Линкявичюс сделал в соцсети X сообщение, в котором поделился мнениями о дальнейшей судьбе незаконно построенного моста через Керченский пролив, соединяющего материковую Россию и украинский Крым.

«Кто еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, у вас еще есть время», – написал литовский дипломат 27 апреля в X.

Заявление Линкявичюса сделано на фоне обещанных военных поставок от США в Украину после принятия в Конгрессе США законопроекта о выделении помощи.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох