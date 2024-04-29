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Глава правительства Шотландии подал в отставку

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  • 29.04.2024, 15:30
Глава правительства Шотландии подал в отставку

Правительственная коалиция распалась.

В понедельник, 29 апреля, первый министр Шотландии Хумза Юсаф объявил, что он уходит в отставку.

Об этом сообщает BBC.

«Я не могу передать словами, какая это честь — быть первым министром страны, которую я люблю, страны, в которой я воспитываю свою семью, и единственной страны, которую я всегда буду называть домом», — заявил Хумза Юсаф во время пресс-конференции.

Отмечается, что первый министр Шотландии, который возглавлял Шотландскую национальную партию (SNP), подал отставку из-за распада правительственной коалиции. Правительство Юсафа отказалось от программы ускоренного перехода к нулевым выбросам парниковых газов, что повлекло выход из коалиции Шотландской партии зеленых. После этого консерваторы и лейбористы решили поставить в парламенте вопрос о доверии премьеру.

Хумза Юсаф был избран первым министром Шотландии в конце марта 2023 года.

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