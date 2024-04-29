Родину навестил единственный в мире белорус-камельдул 4 29.04.2024, 21:28

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Кто такие камельдулы?

Камельдулы — малораспространенная католическая конгрегация с наиболее строгим образом жизни. Встретить монахов этого ордена почти невозможно — они покидают монастырь только в исключительных случаях и живут уединенной жизнью. Всего во всем мире сейчас только около 50 камельдулов, и один из них — отец Ян из Беларуси, который недавно побывал в своем родном Волковыске, пишет katolik.life.

Отец Ян — выходец из католического прихода святого Вацлава в Волковыске, его имя в миру — Эдуард Соколовский. Еще в начале 2000-х годов он пришел в орден, в 2020 году принял священническое рукоположение.

55-летний монах живет в монастыре камельдулов в польском Кракове. И только сейчас он получил возможность приехать в родной приход, чтобы 28 апреля 2024 года отслужить здесь примиционную (то есть первую после того, как стал священником) святую мессу.

Эдуард Соколовский решил стать монахом после того, как попал в серьезную автокатастрофу. Больше о нем ничего не известно из-за закрытого характера его жизни.

Камельдулы (другие варианты названия — камедулы, камальдулы) — это один из самых суровых, изолированный от мира монашеский орден, которому уже свыше 1000 лет. Монахи живут по древнему уставу святого Бенедикта и в соответствии с суровыми требованиями отшельнической жизни по примеру святого Ромуальда.

Основные особенности устава — строгие посты, уединенный образ жизни, обет молчания, практика ночного чтения литургии. День в монастыре начинается в 3.30, распорядок включает не только молитву, духовные чтения, но и физическую работу по хозяйству.

Каждый брат живет в своей отшельнической келье (или собственном отдельном домике), оставляя ее только для общей молитвы. Пищу камельдулы также, как правило, принимают в своих кельях, не едят мясо. Разговаривают исключительно в случаях крайней необходимости. В монастыре нет радио, телевидения, гаджетов, не практикуется выход за пределы территории монастыря, не предусмотрены каникулы и посещение родных.