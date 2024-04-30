Фицо посмеялся над словаками и обесценил их усилия по сбору средств на снаряды для Украины 30.04.2024, 1:07

Роберт Фицо

Словаки собрали уже четыре миллиона евро.

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал усилия словаков, которые собрали уже 4 млн евро на боеприпасы для Украины, «каплей в море, которая ничего не изменит».

В интервью телеканалу Joj24 Фицо заявил, что лучше бы граждане его страны вкладывали столько в сбор для лечения людей от рака, сколько на боеприпасы для Украины, и обесценил намерения словаков.

В присущей премьеру грубой манере, которой он часто пользуется, называя политических соперников «свиньями» и «крысами», говоря о сборе средств для Украины, он использовал выражение «prd do Stromovky» (пе*деж в Стромовке). Эта фраза означает «капля в море».

Он выразил уверенность, что ни собранные словаками деньги, ни выделенные США более 60 миллиардов долларов помощи, ни десятки миллиардов евро от Европы ничего не изменят в военной ситуации.

«В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, возможно часть украдут, но в Украине ничего не изменится», – заявил он.

Роберт Фицо, поддерживающий дружеские отношения с Кремлем, неоднократно заявлял, что Россия никогда не вернет Украине аннексированный Крым и не уйдет из Донецкой и Луганской областей, а членство Украины в НАТО может спровоцировать глобальный конфликт.

Власти Словакии отказались поддерживать инициативу Чехии по поиску и покупке снарядов для ВСУ, однако граждане страны приняли другое решение, поэтому объявили сбор, к которому присоединились многие известные люди.