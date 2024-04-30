Белорусов отправят в РФ строить БАМ 2 30.04.2024, 9:28

На стройку отправят 50 студентов.

На государственном телевидении белорусскую молодежь агитировали вступать в студотряды.

Командир студенческого педагогического отряда Алина Васильева рассказала, что в этом году беларусские студенты отправятся на строительство БАМ.

«50 студентов, которые отправятся в Россию на Байкало-Амурскую магистраль, — действительно, конкурс большой был. На них возлагается большая надежда, в них очень верят, поддерживает вся страна, все студенческие отряды. Мы знаем, наверное, буквально каждого, кто поедет, потому что гордимся и верим, что они покажут действительно достойный уровень в Российской Федерации», — заявила студентка.