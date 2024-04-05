«РДК» получил от партизан важные документы по производству ракет в РФ 5.04.2024, 16:40

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Денис Никитин приоткрыл завесу тайны над подпольной борьбой в России.

«Русский добровольческий корпус» («РДК») сумел запустить подпольную борьбу в РФ и недавно получил от российских партизан важные документы по производству ракет, сразу же передав эти данные ВСУ.

«Мы знаем маршруты новых «Калибров» и место, где они хранятся», – заявил командир «РДК» Денис Никитин (известный как White Rex) во время беседы с Марком Фейгиным.

Также российский доброволец высказался о важнейших задачах, которые сегодня выполняют «РДК», Легион «Свобода России» и «Сиббат» на территории РФ.

«Я прекрасно понимаю, что тягаться один на один со всей военной машиной Министерства обороны РФ довольно сложно даже ВСУ, что уж говорить о нас, – сказал White Rex, – но мы ждем и приближаем ситуацию политического хаоса (в России – ред.). И одна из задач, которую мы ставим в наших рейдах и атаках, заключается в том, чтобы нагружать военно-политическую машину под названием РФ. Понятно, что война и так требует огромных сил, средств и напряжения всех узлов этой системы, а здесь еще и мы повышаем градус».

По словам Никитина, в какой-то момент в ситуации политического хаоса «РДК» должен будет зайти в Москву как организованная сила, закаленная в боях и обладающая собственной структурой военного и гражданского управления.

В условиях политической турбулентности будет уже неважно, что кто-то зашел на территорию Белгородской, Курской или любой другой области, поскольку в столице в пределах Садового кольца будут вестись перестрелки и все будет иметь совсем иной характер, чем сейчас, спрогнозировал командир «РДК».