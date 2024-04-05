В Ляховичах умер майор милиции 3 5.04.2024, 18:37

Ему был 41 год.

Умер майор милиции из Ляхович Андрей Черенкевич. Ему был 41 год, в милиции он прослужил почти 20 из них. Начинал дежурным в изоляторе временного содержания, после перешел в уголовный розыск, сообщает «Наша нива».

Дослужился до должности старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ляховичского РУВД и имел звание майора.

Сообщается, что Черенкевич участвовал в репрессиях:

«В августе 2020-го дал команду на захват мирных граждан и участвовал в задержании. Убеждает подписывать сфабрикованные протоколы, занимается выемкой техники и обманом приглашает на допросы. 13 ноября 2020 года участвовал в задержании мирных жителей Ляховичей, которые вышли почтить память убитого Романа Бондаренко».

Причина смерти Черенкевича неизвестна.