Виктория Азаренко уступила американке в четвертьфинале соревнований в Чарлстоне 3 6.04.2024, 8:42

Арина Соболенко пропустила этот турнир.

5 апреля Виктория Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в американском Чарлстоне. Белорусская теннисистка не сумела одолеть американку Джессику Пегулу — 4:6, 6:3, 6:7.

Благодаря высокому посеву Азаренко (26-й номер рейтинга) пропускала первый круг. Во втором раунде она выиграла у итальянки Элизабетты Кочиаретто (56) — 6:1, 6:2. В 1/8 финала в тяжелейшем матче Виктория победила американку Тэйлор Таунсенд (68) — 6:7, 6:3, 6:4. А в четвертьфинале ей выпало соперничать с пятой ракеткой мира и первой сеяной турнира Пегулой.

Американка выиграла первый сет (6:4) и вела с комфортным перевесом во втором — 3:1. Но Азаренко взяла пять геймов подряд и сравняла счет по партиям. В начале третьего сета соперницы обменивались брейк-поинтами, а затем не отдавали свою подачу. Матч завершился лишь на тай-брейке — в пользу Пегулы.

Напомним, Азаренко последний раз выигрывала титул в одиночном разряде в августе 2020 года — на соревнованиях в Нью-Йорке.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко пропустила турнир в Чарлстоне.