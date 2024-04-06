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Уволенный Хацкевич получит компенсацию от польского клуба

  • 6.04.2024, 12:55
Уволенный Хацкевич получит компенсацию от польского клуба

Вместе с тренером «Заглембе» покинул еще один белорус.

Белорусский тренер Александр Хацкевич был уволен из польского «Заглембе» 4 апреля. При это клуб из Сосновца не смог договориться с белорусским тренером о разрыве контракта по соглашению сторон.

Хацкевич отклонил такое предложение. В итоге контракт с белорусом был расторгнут в одностороннем порядке, сообщает sport.ua.

Тренер получит от клуба денежную компенсацию: «Заглембе» выплатит Хацкевичу всю зарплату, которая ему причиталась до окончания сезона.

Хацкевича уволили на фоне провальных результатов команды во втором польском дивизионе. «Заглембе» занимает последнее место в таблице, от спасительной 12-й строчки команда отстает на 12 баллов за девять туров до финиша. Вместе с тренером клуб покинул еще один белорус: спортивный директор Михаил Залевский.

3 апреля фанаты «Заглембе» прорвались на тренировку команды и ударили Хацкевича. Клуб пообещал разобраться в ситуации, на следующий день белоруса уволили.

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